Niğde'de çöp yığınında çıkan yangın, apartman ve araçta hasara neden oldu
Niğde'de çöp yığınında çıkan yangında bir otomobil ve apartman zarar gördü.
Niğde'de çöp yığınında çıkan yangında bir otomobil ve apartman zarar gördü.
Efendibey Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın önünde bulunan küçük çöp yığını, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki otomobil ve apartmana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kısa sürede apartmanda bulanan vatandaşları tahliye etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale gelirken, apartmanın birinci ve ikinci katındaki dairelerde de hasar oluştu.
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