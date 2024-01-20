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        MHP Niğde belediye başkan adayı Hamdi Doğan, partililerle buluştu

        MHP Niğde belediye başkan adayı Hamdi Doğan, partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:12 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:24
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        MHP Niğde belediye başkan adayı Hamdi Doğan, partililerle buluştu
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        MHP Niğde belediye başkan adayı Hamdi Doğan, partililerle bir araya geldi.

        Doğan, partisinin il başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin ülke ve Niğde için çok önemli olduğunu söyledi.

        Hiçbir zaman tutamayacağı sözü vermeyeceğini belirten Doğan, "Projelerimizin tamamı ayağı yer basan projeler. Niğde'de yeterli otopark yok. Kentimizin otopark sorununu akıllı robotik yöntemlerle çözeceğiz. Söz veriyorum belediyeyi aldığımızda ilk 6 ayda Niğde'nin trafik problemini çözeceğiz." dedi.

        MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce de Doğan'ın, seçilmesi halinde kente önemli hizmetler yapacağını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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