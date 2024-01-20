Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
NİĞDE'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada Hacı Bekir Yıldız (48) yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.
NİĞDE'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada Hacı Bekir Yıldız (48) yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.
Hacı Bekir Yıldız idaresindeki 06 COZ 492 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Konaklı beldesi kavşağında T.Ç.'nin (26) kullandığı 51 FH 918 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobilin sürücüsü Hacı Bekir Yıldız hayatını kaybetti; eşi N.Y. (45), oğlu jandarma uzman çavuş M.Y. (24), gelini K.Y. (21), dünürü A.B. (54) ve kamyonetin sürücüsü T.Ç. ise yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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