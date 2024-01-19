Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi

        Niğde'de trafik kazasında yaşamını yitiren polisi memuru Sabri Turhan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'a uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de trafik kazasında yaşamını yitiren polisi memuru Sabri Turhan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'a uğurlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve Altunhisar ilçesindeki kazada hayatını kaybeden Sabri Turhan (49) için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, polis memurunun öz geçmişi okundu.

        İl Müftüsü Osman Ayas'ın okuduğu duanın ardından Turhan'ın cenazesi, Aksaray'a uğurlandı.

        Törene, Turhan'ın yakınları ile Niğde Valisi Cahit Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, vatandaşlar ve meslektaşları katıldı.

        Sabri Turhan'ın kullandığı 51 AS 573 plakalı hafif ticari araç, dün Niğde-Aksaray kara yolu Altunhisar mevkisinde, S.A. idaresindeki traktörün arkasına takılı tarım aletine çarpmış, Turhan olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Kaptan ve muavin kavga edince yolcular sinir krizi geçirdi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        Konut satışında son 9 yılın en düşük rakamı
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Kazada ölen polis memuru için tören
        Kazada ölen polis memuru için tören
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de konuştu:
        Traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru öldü
        Traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru öldü
        Niğde'de traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru öldü
        Niğde'de traktöre çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis memuru öldü
        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı tutuklandı
        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı tutuklandı
        Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı