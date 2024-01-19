Niğde'de trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi

Niğde'de trafik kazasında yaşamını yitiren polisi memuru Sabri Turhan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'a uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve Altunhisar ilçesindeki kazada hayatını kaybeden Sabri Turhan (49) için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, polis memurunun öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Osman Ayas'ın okuduğu duanın ardından Turhan'ın cenazesi, Aksaray'a uğurlandı.

Törene, Turhan'ın yakınları ile Niğde Valisi Cahit Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, vatandaşlar ve meslektaşları katıldı.

Sabri Turhan'ın kullandığı 51 AS 573 plakalı hafif ticari araç, dün Niğde-Aksaray kara yolu Altunhisar mevkisinde, S.A. idaresindeki traktörün arkasına takılı tarım aletine çarpmış, Turhan olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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