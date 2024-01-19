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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Bir sürpriz yapacağız İç Anadolu'da, özellikle Orta Anadolu'da, Niğde Belediyesini Genel Başkanımıza hediye edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:22
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Niğde'de konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Bir sürpriz yapacağız İç Anadolu'da, özellikle Orta Anadolu'da, Niğde Belediyesini Genel Başkanımıza hediye edeceğiz." dedi.

        Adem, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Niğde'nin Kemerhisar beldesinde CHP'nin Kemerhisar Belediye Başkan Adayı Ramazan Oya'nın seçim bürosunun açılışını yaptı.

        Burada konuşan Adem, Oya'nın beldeye önemli hizmetler yaptığını söyledi.

        Oya'nın yeniden seçilmesi halinde hizmetlerine devam edeceğini belirten Adem, şunları kaydetti:

        "Emin olun Niğde'nin en az 10 belde belediyesi, üç de ilçe belediyesini kazanacak durumdayız. Merkez belediyesi dahil. Bir sürpriz yapacağız İç Anadolu'da, özellikle Orta Anadolu'da, Niğde Belediyesini Genel Başkanımıza hediye edeceğiz. Sizden aldığım güçle büyük bir mücadele örneği gösteriyorum. Sizlere layık olmaya çalışıyorum. Niğde'ye layık olmaya çalışıyorum. Sizlerin hiçbir zaman başınızı öne eğdirecek hareketler yapmayacağım."

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da başkanlığı döneminde belediyenin gelirlerini, borcunun 4 katına çıkardıklarını anlattı.

        Adana'ya devasa yatırımlar yaptıklarını dile getiren Karalar, "Görüyorum ki her beldede, her ilçede bizim kardeşlerimiz aynı şeyi yapıyor." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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