Nihan Akın Ege sularında serinledi
Nihan Akın, Yalıkavak'ta güneşin ve denizin tadını çıkardı. Uzun süre güneşlenen Akın, ardından kendini Ege'nin serin sularına bıraktı
Giriş: 05.07.2025 - 23:19 Güncelleme: 05.07.2025 - 23:19
Habertürk'ten Eren Gürel’in haberine göre; şarkıcı Nihan Akın, yaz sezonunu Bodrum Yalıkavak’ta açtı.
Ünlü şarkıcı, uzun süre güneşlendi.
Güneş banyosunun ardından kendini Ege’nin serin sularına bırakan Nihan Akın, keyifli halleriyle dikkat çekti.
Nihan Akın’ın tatil anları objektiflere böyle yansıdı.
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