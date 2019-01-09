Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, yaz aylarında çıkardığı ve sözü, müziği kendisine ait olan “Duy Beni” ile büyük bir çıkış yakalayan ve 'Mevzuya Gel' ile de bu çıkışını sürdüren güzel şarkıcı Nihan Akın, yeni şarkısının klip çekimini İzmit Yuvacık'ta gerçekleştirdi.

Klip boyunca 1958 model üstü açık arabayı çekici ve dublör kullanmadan 6 saat boyunca süren Akın, çekimler sonrası ise soluğu hastanede aldı. Akın'a -3 derecede yaklaşık 14 saat boyunca çekilen klip sonrası zatürre teşhisi konuldu.

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