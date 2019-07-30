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HaberlerFiskosNihan Akın: Saçımın tuzuyla geldim - Magazin haberleri

Nihan Akın: Saçımın tuzuyla geldim

Son dönemin çıkış yapan başarılı şarkıcısı Nihan Akın, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Akın, "Bodrum'da güzel bir sahnemiz oldu. 2 gündür orada güzel vakit geçirdim ve doyamadım. Uçağım öğleden sonraydı. Denizden çıktım ve doğru düzgün hazırlanmadan uçağa bindim" şeklinde konuştu

Nihan Akın

Son dönemin çıkış yapan başarılı şarkıcısı Nihan Akın, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Bodrum'dan İstanbul'a gelen ve soluğu alışverişte alan güzel şarkının keyfi bir hayli yerindeydi.

Yakın arkadaşları ile buluşmak üzere alışveriş merkezine gelen Nihan Akın, "Bodrum'da güzel bir sahnemiz oldu. 2 gündür orada güzel vakit geçirdim ve doyamadım. Uçağım öğleden sonraydı. Denizden çıktım ve doğru düzgün hazırlanmadan uçağa bindim. Hani biz söz vardır ya 'Ayağının tozuyla geldi' diye. Ben işte ayağımın tozuyla değil, saçımın tuzuyla geldim buraya. İnanın denizden çıktım, doğru düzgün duş almadan uçağa yetiştim" dedi.

 

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