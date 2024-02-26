Nihan Akın, yaşadığı aşk'ı kaleme aldı

Ayrılık acısının ardından gelen sessiz kabullenişin sesi olan 'Varsın Olsun'; Nihan Akın'ın yaşadığı gerçek bir ayrılık hikâyesinden yola çıkılmış samimi bir itiraf, samimi bir dertleşme. Şarkı; giden sevgilinin ardından güçlü duran bir kadını anlatsa da, o’nu unutması asla mümkün olmayacaktır. Sevgiliye 'canın sağolsun' ve 'bana ders olsun' demekten başka da bir çaresi olmayan hikaye; aşk'tan ya da ayrılıktan nasibini alan her masanın eşlikçisi olacak.