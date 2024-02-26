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        Haberler Müzik Nihan Akın, yaşadığı aşk'ı kaleme aldı

        Nihan Akın, yaşadığı aşk'ı kaleme aldı

        Nihan Akın; yeni projesi 'Varsın Olsun' ile dinleyicisiyle buluştu. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesi ise Ercan Bakalımoğlu imzası taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:52
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        Nihan Akın, Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji bölümüne birincilikle giren sayılı müzikologlardan. Akın; yeni dönemin popüler tarzı arabesk şarkılara göz kırptı.

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        Ayrılık acısının ardından gelen sessiz kabullenişin sesi olan 'Varsın Olsun'; Nihan Akın'ın yaşadığı gerçek bir ayrılık hikâyesinden yola çıkılmış samimi bir itiraf, samimi bir dertleşme. Şarkı; giden sevgilinin ardından güçlü duran bir kadını anlatsa da, o’nu unutması asla mümkün olmayacaktır. Sevgiliye 'canın sağolsun' ve 'bana ders olsun' demekten başka da bir çaresi olmayan hikaye; aşk'tan ya da ayrılıktan nasibini alan her masanın eşlikçisi olacak.

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        Kklibin yönetmenliğini İzzet Başlak'ın üstlendiği yeni şarkısı 'Varsın Olsun', DCT Records etiketiyle tüm müzik platformlarında yayınlandı.

        #Nihan Akın
        #Varsın Olsun

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