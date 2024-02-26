Nihan Akın, yaşadığı aşk'ı kaleme aldı
Nihan Akın; yeni projesi 'Varsın Olsun' ile dinleyicisiyle buluştu. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesi ise Ercan Bakalımoğlu imzası taşıyor
Nihan Akın, Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müzikoloji bölümüne birincilikle giren sayılı müzikologlardan. Akın; yeni dönemin popüler tarzı arabesk şarkılara göz kırptı.
Ayrılık acısının ardından gelen sessiz kabullenişin sesi olan 'Varsın Olsun'; Nihan Akın'ın yaşadığı gerçek bir ayrılık hikâyesinden yola çıkılmış samimi bir itiraf, samimi bir dertleşme. Şarkı; giden sevgilinin ardından güçlü duran bir kadını anlatsa da, o’nu unutması asla mümkün olmayacaktır. Sevgiliye 'canın sağolsun' ve 'bana ders olsun' demekten başka da bir çaresi olmayan hikaye; aşk'tan ya da ayrılıktan nasibini alan her masanın eşlikçisi olacak.
Kklibin yönetmenliğini İzzet Başlak'ın üstlendiği yeni şarkısı 'Varsın Olsun', DCT Records etiketiyle tüm müzik platformlarında yayınlandı.