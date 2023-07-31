Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Nijer Cumhurbaşkanı Bazum darbeden sonra ilk kez görüntülendi

        Nijer Cumhurbaşkanı Bazum darbeden sonra ilk kez görüntülendi

        Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'daki askeri darbeden bu yana ilk kez görüntü verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) talebiyle Nijer'de arabuluculuk faaliyetlerine başlayan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno, çeşitli görüşmelerde bulundu.

        2

        Önce darbenin arkasındaki isimlerden eski Genelkurmay Başkanı Salifou Mody ile görüşen Itno, ardından Bazum ve eski Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir araya geldi.

        İtno'nun Bazum ile görüşmesine ilişkin fotoğraflar hem sosyal medya hem de uluslararası basında geniş yer aldı. Böylece Bazum, darbeden bu yana ilk kez görüntü vermiş oldu.

        3

        Şahsi konutunda ev hapsinde tutulan Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.

        Ev hapsinde tutulan bakanlar da hem sosyal medya hem de uluslararası basın aracılığıyla açıklamalarda bulunabiliyor.

        4

        DARBECİLERE 1 HAFTA SÜRE

        ECOWAS, dün düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer'deki cuntaya Cumhurbaşkanı Bazum'u serbest bırakması ve Bazum'un görevine tekrar başlaması için 1 hafta süre vermişti.

        5

        ECOWAS, bu süre zarfında taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

        6

        ECOWAS'ın askeri gücünün böyle bir müdahale için yetersiz kalacağı, bu nedenle Fransa ve ABD'den de destek alınacağı öne sürülüyor.

        7

        NİJER'DEKİ DARBE

        Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

        8

        Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

        9

        Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun "sırdaşı" olarak bilinen ve Abdourahmane ismiyle de anılan Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu. Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #nijer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Anne babalar dikkat! Furkan 3.5 yaşındaydı! Öldüren pencere!
        Anne babalar dikkat! Furkan 3.5 yaşındaydı! Öldüren pencere!
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Pereyra zirvesi!
        Pereyra zirvesi!
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Fransız fenomen 68. kattan düştü
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Enflasyon tamam sıra milli gelirde
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Doksuri Tayfunu vurdu: Binlerce kişi evini terk etti!
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti
        Otomotiv ihracatında 'elektrik' rekabeti