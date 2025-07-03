Nilperi Şahinkaya'dan Fırat Çelik ile tartışma iddialarına yanıt: Tartıştık, sonra hemen barıştık

Başrollerini Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya, Seda Bakan, Ecem Erkek, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun paylaştığı 'Gelin Takımı 2' filminin çekimleri sırasında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Romantik komedi türündeki yapımın setinde, iki oyuncunun tartışma yaşadığı öne sürüldü. İddiaya göre; Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında bir kavga çıktığı, bu esnada Şebnem Bozoklu’nun sandalyeden düştüğü ileri sürüldü.

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Söz konusu iddiaların ardından Nilperi Şahinkaya, yaşananlara ilişkin ilk kez konuştu.

Oyuncu, olayın basına yansıdığı gibi olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı; "Tabii ki öyle şeyler olmadı. Ufak bir tartışma yaşandı ama 'arbede' varmış gibi yansıtıldı, öyle bir durum söz konusu değil. Üstelik tartışmanın nedeni yazıldığı gibi de değildi. Fırat'la biz zaten uzun zamandır tanışıyoruz, komşuyuz. Aramızda birçok bağ var. Bambaşka bir konu üzerine konuşurken bir anlaşmazlık oldu. Tartıştık, sonra hemen barıştık. O yazılanlara sadece güldük."