Yapımını Pana Film, yapımcılığını ise Necati Şaşmaz’ın üstlendiği Nöbet’in 2. bölümünde Barış Binbaşı’nın herkesten sakladığı sır ortaya çıktı!





Teröristlerle yaşanan sıcak çatışmada yara alan Barış Binbaşı, ne kadar itiraz etse de Tabip Asteğmen Kerem ilaçların etkisiyle onu hastaneye götürdü. Barış Binbaşı asla röntgeninin çekilmesini istemiyordu. Kerem Asteğmen ise Karakol komutanının hayatını riske atamazdı. Fakat bu röntgen sonunda Barış Binbaşı’nın görevine son verebilecek bir gerçeği öğrendi; tek böbreği yoktu. Oğlu için, tek böbreğini feda eden Binbaşı’nın o anları izleyenleri duygu seline sürükledi. Dizinin bu bölümü ayrıca organ bağışının önemine de dikkat çekti.Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.