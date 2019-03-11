Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın gizlice 2. kez ameliyat masasına yattığını duyurdu. Duyurduğu hastalık ve ölüm haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen Ses sanatçısı Onur Akay, bu sefer Nur Yerlitaş hayranlarını üzecek bir haber verdi.

“Nur Yerlitaş gizlice ameliyat oldu!” başlıklı bir yazı yazarak, ünlü modacının gizlice 2. kez ameliyat masasına yattığını duyuran Akay, “2018 Ağustos ayında beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, 4 Mart Pazartesi sabahı yeniden ameliyat edildi ve 8 Mart’ta taburcu oldu. Acıbadem'de bir hastanede ameliyata alınan Yerlitaş, bu sefer ameliyatını herkesten gizledi. Nur Yerlitaş'a beyin kanseri teşhisi konmuş ve geçtiğimiz yıl 6 Ağustos tarihinde de ameliyat masasına yatmıştı. Yerlitaş, ameliyat sonrası ise her gün kemoterapiye giderek tedavi olmuştu. Kendisine acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı.