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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nuran'ın kocası Savaş böyle gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Nuran'ın kocası Savaş böyle gözaltına alındı

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, 2 çocuk annesi Nuran Bayram'ın 3 yıllık şüpheli kaybında sona gelindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 18:35 Güncelleme: 03.06.2024 - 18:41
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        Nuran cinayetinde şafak operasyonu
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        Nuran Bayram’ın cinayet olarak değerlendirilen şüpheli kaybıyla ilgili Tirebolu Savcılığı talimatı ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timlerince bu sabah saatlerinde İstanbul ve Giresun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

        İSTANBUL VE GİRESUN'DA OPERASYON

        Sabah saat 6.40’ta Savaş’ın İstanbul’da kaldığı otele şafak operasyonu düzenlendi. İstanbul’la eş zamanlı olarak Giresun’da Yeter – Cemal Bayram ile Hatice – Emir Bayram çiftinin evine de baskın düzenlendi. Gözaltı kapsamında şüpheli sıfatıyla Savaş Bayram, Cemal Bayram, Yeter Bayram, Emir Bayram ve Hatice Bayram gözaltına alındı.

        JASAT EKİPLERİ SORGULUYOR

        Cemal Bayram ve yengesi Hatice Bayram suçsuz olduklarını söylerken, Yeter Bayram ile kayınbiraderi Emir Bayram sessizliğini korudu. İstanbul Kanarya polis merkezindeki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekiplerince Giresun’a götürülen Savaş Bayram ise tüm suçlamaları reddetti.

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