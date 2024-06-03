Nuran'ın kocası Savaş böyle gözaltına alındı

Nuran Bayram’ın cinayet olarak değerlendirilen şüpheli kaybıyla ilgili Tirebolu Savcılığı talimatı ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timlerince bu sabah saatlerinde İstanbul ve Giresun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İSTANBUL VE GİRESUN'DA OPERASYON

Sabah saat 6.40’ta Savaş’ın İstanbul’da kaldığı otele şafak operasyonu düzenlendi. İstanbul’la eş zamanlı olarak Giresun’da Yeter – Cemal Bayram ile Hatice – Emir Bayram çiftinin evine de baskın düzenlendi. Gözaltı kapsamında şüpheli sıfatıyla Savaş Bayram, Cemal Bayram, Yeter Bayram, Emir Bayram ve Hatice Bayram gözaltına alındı.