O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler! İstanbul Fatih'te bir kadın, Haliç Metro köprüsünün altındaki demirlerden sarkmaya başladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, polis ekiplerinin ikna ederek kurtardığı kadını sahilde oturan vatandaşlar çay içip, çekirdek çitleyerek izledi

Ajanslar Giriş: 12.06.2025 - 10:31 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:31 facebook

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