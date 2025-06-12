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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!

        İstanbul Fatih'te bir kadın, Haliç Metro köprüsünün altındaki demirlerden sarkmaya başladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, polis ekiplerinin ikna ederek kurtardığı kadını sahilde oturan vatandaşlar çay içip, çekirdek çitleyerek izledi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.06.2025 - 10:31 Güncelleme: 12.06.2025 - 10:31
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        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
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        İstanbul'da nefes kesen olay, önceki gün akşam saatlerinde Fatih'te bulunan Haliç Metro köprüsü üzerinde meydana geldi.

        KÖPRÜNÜN DEMİRLERİNDEN SARKTI

        İHA ve DHA'daki habere ve edinilen bilgiye göre bunalıma girdiği öne sürülen bir kadın, metro köprüsünün alt kısmında bulunan demirlerden sarkmaya başladı.

        POLİS İKNA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

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        Kadının sarktığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sahil Güvenlik ekipleri denizde önlem alırken, polis ekipleri köprünün alt kısmındaki demirler üzerinden sarkan kadını ikna etmeye çalıştı.

        FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

        Bir süre sonra ikna edilen kadın yürüyüş yoluna çıkarıldı. Yaşanan o anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, sahil kenarında oturan vatandaşların o anları çay içip çekirdek yiyerek izlediği görüldü.

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        #istanbul
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