Aleyna Tilki'nin seslendirdiği, Emrah Karaduman imzalı, 'Dipsiz Kuyum'un Tolga Kahraman tarafından remikslenerek 'Dipsiz Kuyu' adıyla üretilen sahte şarkıyı yayınlayan iTunes'a 100 bin dolarlık tazminat davası açılıyor. Youtube'da dinlenme sayısı 40 milyonu geçen, dünya listelerine üst sıralardan giren 'Dipsiz Kuyum'un sahtesi, iTunes'da dinlenme sayısı açısından 12'inci sıradan girip 1'nci sıraya kadar çıktı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Aleyna Tilki'nin yapımcısı Samsun Demir, 'Dipsiz Kuyum'un sahtesini iTunes'da yayınlayan Apple'a açılacak tazminat davası için dün avukatlarıyla bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrasında sahte şarkı için Apple'a 100 bin dolarlık tazminat davası açılmasına karar verildi.

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