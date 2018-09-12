Aleyna Tilki'ye öyle bir sahtekarlık yapıldı ki...



Emrah Karaduman ile hazırladığı 'Dipsiz Kuyum'u 10 gün önce çıkaran Aleyna Tilki'nin bu şarkısı şu ana kadar Youtube'da 40 milyon kez dinlendi.

Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre, Aleyna Tilki'nin 'Dipsiz Kuyum'undan remiks yapılarak hazırlanan Tolga Kahraman imzalı 'Dipsiz Kuyu' adlı sahte şarkı dün gece i Tunes listelerine 12'inci sıradan girdi. Sahte şarkı, sabah saatlerindeyse 2'inci sıraya kadar yükseldi. İşin ilginç yanı Tilki'nin orjinal şarkısı 'Dipsiz Kuyum', i Tunes'da henüz yayınlanmadı.

Tolga Kahraman imzalı sahte şarkının da Aleyna Tilki'nin gerçek şarkısı 'Dipsiz Kuyum'un i Tunes'da henüz yayınlanmamasından fırsat bilinerek platforma konulduğu düşünülüyor.

Aleyna Tilki'nin yapımcı şirketi DMC, 'Dipsiz Kuyum'un sahtesi üretilen 'Dipsiz Kuyu'yu yayınlayan Apple'a büyük miktarda tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Tazminat miktarının ne kadar olacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.





Sahte şarkı 'Dipsiz Kuyu' i Tunes listesinde 2'nci sırada yer alıyor.

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