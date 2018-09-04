Aleyna Tilki, Emrah Karduman, Aykut Gürel, Aşkın Tuna
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Aleyna Tilki'nin seslendirdiği şarkının 'çalıntı' olup olmadığını iki uzman yorumladı

Aleyna Tilki'nin seslendirdiği Emrah Karaduman'a ait 'Dipsiz Kuyum'un Bergen'in, Ferdi Tayfur'un, Ümit Besen'in, Kurtuluş'un ve Zeki Müren'in şarkılarına benzeyip benzemediği, 'Çalıntı' olup olmadığını Aykut Gürel ile Aşkın Tuna değerlendirdi

04.09.2018 - 17:12 | Güncelleme:

Emrah Karaduman şarkıyı yaptı, Aleyna Tilki seslendirdi. Ortalık fena karıştı. Dibi görünmeyen bir polemik başladı. Polemiğin nedeni 'Dipsiz Kuyum'un müziğinin Bergen'in 'Yıllar Affetmem'in, Ümit Besen'in 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi'min, Kurtuluş'un 'Çok mu Gördünüz'mün, Ferdi Tayfur'un 'Bana da Söyle'sinin ve Zeki Müren'in seslendirdiği 'Şarkılara Sordum  Söylemediler'in müziğine benzediğinin iddia edilmesi. İddianın sahibi şarkıcı ve yazar Onur Akay.



Aleyna Tilki, 'Dipsiz Kuyum' ile 24 saat içinde 6 milyon 300 bin kez dinlenerek yine kendisinin seslendirdiği, 5 milyon 600 bin dinlenme sayısına sahip 'Yalnız Çiçek'i de geçerek yeni bir Türkiye  rekoru kırdı.

Dünyada ise son 24 saat içinde en çok dinlenen 5'inci şarkı oldu. Bu kadar çok dinlenmesi de şarkının 'çalıntı' olduğu yönündeki iddialar sonrasındaki polemiği iyice alevlendirdi.

Peki 'Dipsiz Kuyum'un müziği diğer şarkıların müziğiyle aynı mı?

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, bu soruyu şarkıların teknik özellikleri konusunda uzmanlaşmış iki müzisyene sordu.

 

AYKUT GÜREL

Ben arabesk uzmanı değilim. 'Dipsiz Kuyum', çok alışılagelmiş bir melodiye sahip. Yani 'Merdiven melodi' diye tanımladığımız bir melodisi var. Sıra dışı bir melodisi olsaydı ve o melodi başka bir şarkının melodisi olsaydı o zaman çalıntı olduğundan söz edebilirdik. Bu görüşlerimi 'Bence' olarak ifade ediyorum. Bu konuda karar verecek kişi mahkemedir. Bu arada Emrah Karaduman'ın Bergen'i dinlediğini de sanmıyorum. Zaten kendisi hırsızlık yapacak biri değildir. Bu nedenle 'Çalıntı' ifadesi çok ağırdır.



AŞKIN TUNA

Emrah Karaduman'ın Bergen'i dinleyip de 'Dipsiz Kuyum'u yapacağını hiç sanmıyorum. Şarkılar arasında bir benzeme olabilir. Şarkıların kalıpları birbirine benzeyebilir. Ben de ilk dinlediğimde benzettim ama bu şarkıların notalarının birebir aynı olduğunu anlamına gelmez. Bu nedenle 'çalıntı' lafı ağır olur. Şarkıların notalarının birebir benzeyip benzemediğine mahkeme karar verecek.

 

 

 

 

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 2 dakika önce
    Bir müzisyen olarak yorumum; şarkı, sıradan bir müzik cümlesinin sekvens olarak tekrarından oluşmaktadır. Hal böyle olunca bir dolu şarkıya benzemesi kadar doğal bi şey yoktur. Genelde basit müzik cümlelerinden müteşekkil şarkı bolca mevcut müzik piyasasında.
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