Emrah Karaduman şarkıyı yaptı, Aleyna Tilki seslendirdi. Ortalık fena karıştı. Dibi görünmeyen bir polemik başladı. Polemiğin nedeni 'Dipsiz Kuyum'un müziğinin Bergen'in 'Yıllar Affetmem'in, Ümit Besen'in 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi'min, Kurtuluş'un 'Çok mu Gördünüz'mün, Ferdi Tayfur'un 'Bana da Söyle'sinin ve Zeki Müren'in seslendirdiği 'Şarkılara Sordum Söylemediler'in müziğine benzediğinin iddia edilmesi. İddianın sahibi şarkıcı ve yazar Onur Akay.

Aleyna Tilki, 'Dipsiz Kuyum' ile 24 saat içinde 6 milyon 300 bin kez dinlenerek yine kendisinin seslendirdiği, 5 milyon 600 bin dinlenme sayısına sahip 'Yalnız Çiçek'i de geçerek yeni bir Türkiye rekoru kırdı.Dünyada ise son 24 saat içinde en çok dinlenen 5'inci şarkı oldu. Bu kadar çok dinlenmesi de şarkının 'çalıntı' olduğu yönündeki iddialar sonrasındaki polemiği iyice alevlendirdi.Peki 'Dipsiz Kuyum'un müziği diğer şarkıların müziğiyle aynı mı?Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, bu soruyu şarkıların teknik özellikleri konusunda uzmanlaşmış iki müzisyene sordu.

AYKUT GÜREL



Ben arabesk uzmanı değilim. 'Dipsiz Kuyum', çok alışılagelmiş bir melodiye sahip. Yani 'Merdiven melodi' diye tanımladığımız bir melodisi var. Sıra dışı bir melodisi olsaydı ve o melodi başka bir şarkının melodisi olsaydı o zaman çalıntı olduğundan söz edebilirdik. Bu görüşlerimi 'Bence' olarak ifade ediyorum. Bu konuda karar verecek kişi mahkemedir. Bu arada Emrah Karaduman'ın Bergen'i dinlediğini de sanmıyorum. Zaten kendisi hırsızlık yapacak biri değildir. Bu nedenle 'Çalıntı' ifadesi çok ağırdır.





Emrah Karaduman'ın Bergen'i dinleyip de 'Dipsiz Kuyum'u yapacağını hiç sanmıyorum. Şarkılar arasında bir benzeme olabilir. Şarkıların kalıpları birbirine benzeyebilir. Ben de ilk dinlediğimde benzettim ama bu şarkıların notalarının birebir aynı olduğunu anlamına gelmez. Bu nedenle 'çalıntı' lafı ağır olur. Şarkıların notalarının birebir benzeyip benzemediğine mahkeme karar verecek.

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