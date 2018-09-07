Aleyna Tilki, bir kez daha dünya listelerine girdi. İlk kez Türkçe bir şarkı bu kadar çok ülkenin Youtube trend listesinde yer aldı. 'Dipsiz Kuyum' ile dünya listelerinde üst sıralarda olan Tilki, Türkiye'de de dinlenme rekoru kırdı. Aleyna Tilki, 'Yalnız Çiçek' ile yine kendisine ait olan dinlenme rekoru geliştirdi.

Bir başka şarkıya benziyor - benzemiyor iddiaları arasında 'Dipsiz Kuyum' hem dünyada hem de Türkiye'de ilklere imza atmaya devam ediyor. Şarkının Bergen'in 29 yıl önce seslendirdiği 'Yıllar Affetmez'inden 'Çalıntı' olduğu iddia edilmişti.

Şarkıların teknik özellikleri konusunda uzman olan iki müzisyen Aşkın Tuna ile Aykut Gürel, 'Çalıntı ifadesinin ağır olabileceğini belirterek iki şarkının notalarının birebir benzeyip benzemediğine başvuru olduğu takdirde mahkemenin teknik kurulunun karar vereceğini söyledi.

24 saatlik dinlenme oranlarında dünya listesine 5'inci sıradan girip 3'üncülüge kadar yükselen Aleyna Tilki, hangi ülkenin listesinde kaçıncı sırada?Avusturya: 12Almanya: 11Bulgaristan: 17Azerbaycan: 2

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