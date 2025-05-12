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        Haberler Bilgi Gündem ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI 2025: MEB Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

        Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları başladı mı? Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

        2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Duyuruya göre, Bakanlığın resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? MEB il içi ihtiyaç listesi yayımlandı mı? İşte, 2025 Öğretmen il içi atama başvuru ekranı ve ihtiyaç listesi hakkında detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 14:18 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:51
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        2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Takvimi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Takvime göre, başvurular 12 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 16 Mayıs Cuma günü sona erecek. Atamalar ise 20 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak. Belirtilen günün gelmesiyle beraber öğretmen il içi atama başvuru ekranı ve ihtiyaç listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, şartları neler ve atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi ihtiyaç listesi yayımlandı mı? İşte sürece ilişkin detaylar...

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        ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2025 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.

        Duyuruya göre, öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 16 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

        Atamalar ise 20 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.

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        İL İÇİ ATAMA DUYURUSU

        Yayımlanan duyuruda, ''Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile il içi sıra kayıtlarının oluşturulması ve il içi sıraya bağlı yer değiştirme işlemleri 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

        12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan başvurular doğrultusunda 20 Mayıs 2025 tarihindeki öğretmen ihtiyaç durumu ile bu atama sonucunda oluşacak ihtiyaç durumu dikkate alınarak tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atama işlemleri gerçekleştirilecektir. Ataması gerçekleşmeyen öğretmenler istemeleri halinde tercihlerinden ilk ikisinde yer alan eğitim kurumları için hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınacaktır.'' denildi.

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        ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

        Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

        MEBBİS ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;

        1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

        2. Bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

        3. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

        şartlarını taşımaları gerekmektedir.

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        MEB İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

        Öğretmenlerin il içi yer değişikliği kontenjanları 2025 il il belli oluyor. Kontenjan ve ihtiyaç listeleri https://personel.meb.gov.tr/ üzerinden sorgulanabilecek.

        GAZİANTEP İL GENELİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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