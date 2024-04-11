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        Haberler Magazin O.J. Simpson, hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        O.J. Simpson, hayatını kaybetti

        Ünlü Amerikan Amerikan futbolcusu ve oyuncu O.J. Simpson, 76 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 19:45 Güncelleme: 11.04.2024 - 19:59
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        Ünlü Amerikan Amerikan futbolcusu ve oyuncu O.J. Simpson, yakalandığı kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

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        76 yaşında vefat eden O.J. Simpson'ın ailesi, şu açıklamayı yaptı; "Babamız Orenthal James Simpson, kanserle olan savaşına yenik düştü. Etrafı çocukları ve torunlarıyla çevriliydi. Bu zor günlerde ailesi, sizden mahremiyet isteklerine saygı göstermenizi rica ediyor."

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        O.J. Simpson - Nicole Brown Simpson

        O.J. Simpson, eski eşi Nicole Brown Simpson ve onun erkek arkadaşı Ronald Goldman'ı öldürmekle suçlanmıştı. Canlı yayınlarla da kamuoyuna sunulan davalar, yıllarca sürmüştü.
        İlk davalarda suçlu bulunmamış olsa da, ceza davasından 3 yıl sonra kurbanların aileleri tarafından açılan davada bu kez suçlu bulunarak hapse girmişti.

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        O.J. Simpson 9 yıl hapis yattıktan sonra 1 Ekim 2017’de özgürlüğüne kavuşmuştu.

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        O.J. Simpson, 1983'te başladığı oyunculuk kariyerinde 37 yapımda rol aldı.

        #O.J. Simpson
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