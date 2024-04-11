O.J. Simpson, hayatını kaybetti

76 yaşında vefat eden O.J. Simpson'ın ailesi, şu açıklamayı yaptı; "Babamız Orenthal James Simpson, kanserle olan savaşına yenik düştü. Etrafı çocukları ve torunlarıyla çevriliydi. Bu zor günlerde ailesi, sizden mahremiyet isteklerine saygı göstermenizi rica ediyor."