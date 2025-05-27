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        Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? Yaz tatili hangi tarihte?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan eğitim takviminde okulların kapanma tarihi belli oldu. 2025 okulların kapanış tarihi, yaz tatiline çıkmak için hazırlıklarına başlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlıyor? Yaz tatili hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 15:29 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:29
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        1

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 eğitim öğretim takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak, kaç gün kaldı?

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 20 Haziran Cuma günü kapanacak. Öğrenciler 20 Haziran Cuma günü karnelerini alacak. 20 Haziran’dan itibaren yaz tatili başlayacak.

        3

        2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

        2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılacak. İlk dönem 16 Ocak Cuma günü sona erecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ara tatil 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        İkinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran tarihinde sona erecek. İkinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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