Ölümlü Dünya, yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı Türk komedi ve aksiyon filmi. Filmin başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım yer almaktadır. 26 Ocak 2018 itibarıyla film vizyona girdi. İlk üç günde 109.439 kişi tarafından izlendi. Toplam da 585.145 izleyici sayısına ulaşan film, 7 milyon lira hasılat elde etti.

ÖLÜMLÜ DÜNYA KONUSU NE?

Uluslararası bir kiralık suç çetesinin Türkiye'deki işlerini halleden bir ailenin aynı suç çetesiyle ters düşmesiyle birlikte onlardan kaçarkenki komik olayları konu alan Türk yapımı komedi filmi.

ÖLÜMLÜ DÜNYA OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Mümtaz Taylan - Gazanfer

Alper Kul - Oktay

Sarp Apak - Serhan

İrem Sak - Begüm

Doğu Demirkol - Zafer

Feyyaz Yiğit - Serbest

Meltem Kaptan - Sevil

Mehmet Özgür - İlhami

Özgür Emre Yıldırım - Atakan

Diğer oyuncular