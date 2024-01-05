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        Ordu'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

        ORDU'nun Kabataş ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 22:03 Güncelleme: 05.01.2024 - 22:05
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        Ordu'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
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        ORDU'nun Kabataş ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle Kabataş çevre yolunun bir bölümünde biriken sular yüzünden araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği yolda, belediye ekipleri biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı. İlçedeki Kabataş Toplum Sağlığı Merkezi'nin giriş katını da sağanak nedeni ile su bastı. Belediye çalışanları binada temizlik yaptı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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