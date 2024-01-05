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        Ordu'nun Kabataş ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu

        Ordu'nun Kabataş ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 20:16 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:32
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        Ordu'nun Kabataş ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
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        Ordu'nun Kabataş ilçesinde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle Kabataş Çevre Yolu'nun bir bölümünde biriken sular yüzünden araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği yolda, belediye ekiplerince suyun tahliyesi için çalışma yürütüldü.

        Kabataş Toplum Sağlığı Merkezinin giriş katını su bastı. Personel, belediye çalışanları ile temizlik yaptı.

        Bu arada, ilçede bir süre dolu yağışı da etkili oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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