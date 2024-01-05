Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Düğünlük Mahallesi'nde H.T.D. (20) yönetimindeki 35 AT 1593 plakalı otomobil ile M.E. (32) idaresindeki 60 ACN 729 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan sürücüler H.T.D. ve M.E. ile aracındaki İ.Y. (32), 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

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