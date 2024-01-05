Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Düğünlük Mahallesi'nde H.T.D. (20) yönetimindeki 35 AT 1593 plakalı otomobil ile M.E. (32) idaresindeki 60 ACN 729 plakalı otomobil çarpıştı.

        Yaralanan sürücüler H.T.D. ve M.E. ile aracındaki İ.Y. (32), 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        Çiftçiler Alman bakanı feribottan indirmedi
        Çiftçiler Alman bakanı feribottan indirmedi
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        3 kızına cinsel istismardan tutuklandı
        3 kızına cinsel istismardan tutuklandı
        Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, sezonun ikinci yarısından um...
        Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, sezonun ikinci yarısından um...
        Ordu'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Ordu'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Sahte içki zehirlenmesi şüphesi ile tedavi gördüğü hastanede öldü
        Sahte içki zehirlenmesi şüphesi ile tedavi gördüğü hastanede öldü
        Ordu'da otomobilin kafeye girmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Ordu'da otomobilin kafeye girmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Geri manevra yapan sürücünün otomobili kafenin bahçesine daldı: 1´i öğrenci...
        Geri manevra yapan sürücünün otomobili kafenin bahçesine daldı: 1´i öğrenci...