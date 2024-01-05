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        Ordu'da boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde, okulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmeni tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 20:57 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:57
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        Ordu'da boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde, okulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmeni tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi Yiğit Efe Ö'nün (12), teneffüste yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı.

        Öğrencinin durumunu fark eden arkadaşları, koridordaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş'a bilgi verdi.

        Bölükbaş, bu esnada diğer arkadaşlarının koridora getirdiği Yiğit Efe'ye müdahale etti.

        Öğrenci, Heimlich manevrasıyla kısa sürede nefes borusundaki cismin çıkması üzerine tekrar rahat nefes almaya başladı.

        Öğretmen Bölükbaş'ın çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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