Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, sezonun ikinci yarısından umutlu HAYATİ AKÇAY - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor'un başantrenörü Aykut Lale, sezonun ikinci yarısından umutlu olduklarını belirterek, "Esas hedefimiz bu takımı ligde tutabilmek. Ancak ilk 8 de olursa 'hayır' demeyiz. Sadece şunun bilinmesini isterim, ligin ikinci yarısında savaşan bir takım olacağız." dedi.

HAYATİ AKÇAY - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor'un başantrenörü Aykut Lale, sezonun ikinci yarısından umutlu olduklarını belirterek, "Esas hedefimiz bu takımı ligde tutabilmek. Ancak ilk 8 de olursa 'hayır' demeyiz. Sadece şunun bilinmesini isterim, ligin ikinci yarısında savaşan bir takım olacağız." dedi.

Akkuş Belediyespor, ilk kez mücadele ettiği Efeler Ligi'nde 2 galibiyet, 11 mağlubiyet alarak 8 puan topladı. İlk yarıyı 12. sırada tamamlayan Ordu ekibi, ligin ikinci yarısı için daha umutlu.

6 Ocak Cumartesi günü oynanacak Bigadiç Belediyespor maçının hazırlıklarını Ünye'deki spor salonunda sürdüren takımın başantrenörü Aykut Lale, AA muhabirine, kısa süre önce anlaşma sağladığı takımla geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Lale, ligde çıkabilecekleri en üst sıralarda yer almak için mücadele vereceklerini vurgulayarak, "Neye gücümüz yetiyorsa onu yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Sert bir ikinci yarı beklediklerini anlatan Lale, "Hem fiziksel hem de psikolojik olarak takımı buna hazırlamaya çalışıyorum. Benimle çalışan oyuncuya, onu empoze etmeye çalışırım. Çünkü ben son düzlüğe kadar bırakmam. Öyle bir karaktere sahibim. Bunu da çocuklara aktarabilirsek, başarılı olabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Lale, takımın sezonu ilk 8 içinde bitirmesi için matematiksel olarak şansı olduğunun altını çizerek, "Matematiksel olarak böyle bir şansımız varsa, sonuna kadar çabalarız. Esas hedefimiz bu takımı ligde tutabilmek. Ancak ilk 8 de olursa 'hayır' demeyiz. Sadece şunun bilinmesini isterim, ligin ikinci yarısında savaşan bir takım olacağız." açıklamasını yaptı.

Ligin ikinci yarısındaki tüm maçları Ünye'de oynayacaklarına işaret eden Lale, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu durum bizim için büyük avantaj. Tüm taraftarlarımızı her hafta maçımıza bekleriz. Gelsinler çünkü maçlarımızda keyifli anlar yaşayacaklar. Tüm taraftarları maçlarımıza davet ediyoruz. Bigadiç Belediyespor takımı, ligde bizim sıralama anlamında rakibimiz. Zor bir maç bizi bekliyor. Hiçbir rakip kalkıp maçı size vermez. Bu bilinçle maça çıkacağız."

- Kaptan Atlı: "İkinci devre daha iyi sonuçlar alacağız"

Takım kaptanı Enes Atlı, ligin ilk yarısındaki maçları Akkuş ilçesindeki salon yetersizliği nedeniyle deplasmanda oynadıklarını anımsatarak, bu bölümün kendileri için beklendiği gibi geçmediğini söyledi.

İkinci yarı maçlarını Ordu'da oynayacaklarını belirten Atlı, "Şundan eminiz ki ikinci devre daha iyi sonuçlar alacağız. Şu anda bile ligde kurtarılmayacak bir pozisyonda değiliz. Her şey çok iyi gidiyor. Takıma yeni arkadaşlarımız dahil oldu. Koçumuz değişti. Daha enerjik ve mutlu bir ekip olduk. İkinci devre, ilk devreden çok daha farklı ve ivme yakalayacağımız bir yarı olacak." diye konuştu.

Atlı, hedeflerinin ilk 8'e girmek olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Küme düşmek gibi bir şeyi hiç düşünmüyoruz. Ligde kalmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Eminim ki bu takım çok daha iyi yerlerde olacak. Hem yönetim hem de teknik heyetle birlikte hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden küme düşme gibi bir şey hiç birimizin aklından geçmiyor."

Kaptan Atlı, tüm Orduluları 6 Ocak'ta saat 15.00'da oynayacakları Bigadiç Belediyespor maçına davet etti.