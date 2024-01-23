Kavşakta taksinin çarptığı 2 kişi, ağır yaralandı ORDU´nun Altınordu ilçesinde kırmızı ışıkta karşıya geçtikleri öne sürülen Suna Köse (59) ile Semiha Başar´a (57) taksi çarptı. Ağır yaralanan Köse ve Başar, tedaviye alındı.

ORDU´nun Altınordu ilçesinde kırmızı ışıkta karşıya geçtikleri öne sürülen Suna Köse (59) ile Semiha Başar´a (57) taksi çarptı. Ağır yaralanan Köse ve Başar, tedaviye alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu´ndaki Emniyet Kavşağı´nda meydana geldi. Giresun yönüne giden Umut Hitaloğlu'nun (21) kullandığı 52 T 0520 plakalı taksi, iddiaya göre yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Suna Köse ile Semiha Başar´a çarptı. Köse ile Başar, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suna Köse ile Semiha Başar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Köse ile Başar´ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Taksi şoförü Umut Hitaloğlu ifadesi alınmak üzere Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürülürken, polis kaza ile ilgili inceleme başattı.

Ayrıca, kaza nedeni ile tek şeride düşen yol, yaklaşık 2 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.