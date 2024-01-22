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        30 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

        ORDU'da, 30 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Erdoğan Demir (50), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:26 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:30
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        30 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
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        ORDU'da, 30 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü Erdoğan Demir (50), yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam, İkizce ilçesi Devecik Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Erdoğan Demir, kontrolündeki 16 AZZ 544 plakalı otomobille, yolun karlı ve buzlu olması nedeniyle virajı dönemeyip, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Erdoğan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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