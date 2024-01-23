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        Ordu'da taksinin çarptığı 2 kadın yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 16:47 Güncelleme: 23.01.2024 - 16:55
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        Ordu'da taksinin çarptığı 2 kadın yaralandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın yaralandı.

        Umut H. yönetimindeki 52 T 0520 plakalı taksi, emniyet kavşağındaki yaya geçidinde, kırmızı ışıkta geçen Suna K. (59) ve Semiha B'ye (57) çarptı.

        Kazada ağır yaralanan iki kadın, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle güzergahtaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.﻿

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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