Ordu'da taksinin çarptığı 2 kadın yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın yaralandı.

Umut H. yönetimindeki 52 T 0520 plakalı taksi, emniyet kavşağındaki yaya geçidinde, kırmızı ışıkta geçen Suna K. (59) ve Semiha B'ye (57) çarptı.

Kazada ağır yaralanan iki kadın, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahtaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.﻿

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