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        Ordu'da ev ve iş yerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi tutuklandı

        Ordu'da ev ve iş yerinde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:40 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:42
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        Ordu'da ev ve iş yerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi tutuklandı
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        Ordu'da ev ve iş yerinde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.S'nin silah kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Ö.S'nin Altınordu ilçesindeki ev ve iş yerinde yapılan aramada, kargo paketlerinin içerisine saklanmış 10 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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