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        Fırtına nedeni ile piste inemeyen uçak, kamerada

        ORDU´nunGülyalı ilçesinde fırtınada pilotu iniş yapmaya çalışan yolcu uçağı, dengesini kaybedince tekerleklerini piste değdirmeden son anda pas geçti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:30
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        Fırtına nedeni ile piste inemeyen uçak, kamerada
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        ORDU´nunGülyalı ilçesinde fırtınada pilotu iniş yapmaya çalışan yolcu uçağı, dengesini kaybedince tekerleklerini piste değdirmeden son anda pas geçti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

        Ordu´da iki gündür etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dün İstanbul-Ordu seferini yapan bir yolcu uçağı, fırtına nedeni ile zor anlar yaşadı. Uçak, Ordu-Giresun Havalimanı´na inişe geçtiği sırada fırtına nedeni ile havada dengesini kaybetti. Sola yatan uçak, tekerleklerini piste değdirmeden yeniden havalandı. Pisti son anda pas geçen uçak daha sonra kontrollü bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Yaşananları bir vatandaş cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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