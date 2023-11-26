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        Ordu'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

        Ordu'da şiddetli rüzgar nedeniyle caminin çatısı uçtu, bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 18:13 Güncelleme: 26.11.2023 - 18:19
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        Ordu'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
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        Ordu'da şiddetli rüzgar nedeniyle caminin çatısı uçtu, bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi.

        Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Kumru ilçesindeki bir caminin çatısı uçtu.

        Çatalpınar ilçesinde ise bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

        Altınordu ilçesinde ise rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, bazı iş yerlerinin tabelaları da yerinden söküldü.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki bir okulun dış duvarındaki yalıtım malzemeleri hasar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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