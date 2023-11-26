Ordu'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Ordu'da şiddetli rüzgar nedeniyle caminin çatısı uçtu, bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi.

Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Kumru ilçesindeki bir caminin çatısı uçtu.

Çatalpınar ilçesinde ise bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Altınordu ilçesinde ise rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, bazı iş yerlerinin tabelaları da yerinden söküldü.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki bir okulun dış duvarındaki yalıtım malzemeleri hasar gördü.