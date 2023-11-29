Ordu'da Melet Irmağı'na düşen kişi öldü

Ordu'da Melet Irmağı'na düşen kişi hayatını kaybetti.

Altınordu içesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Melet Irmağı'nın kenarındaki barakada arkadaşıyla oturan Ali Dursun (63), henüz bilinmeyen nedenle suya düştü.

Arkadaşı tarafından ırmaktan çıkarılan Dursun için olay yerine 112 Acil Servis ekibi istendi.

Ekibin yaptığı incelemede Dursun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Dursun'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.