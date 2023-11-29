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        Ordu'da Melet Irmağı'na düşen kişi öldü

        Ordu'da Melet Irmağı'na düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 01:29 Güncelleme: 29.11.2023 - 01:33
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        Ordu'da Melet Irmağı'na düşen kişi öldü
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        Ordu'da Melet Irmağı'na düşen kişi hayatını kaybetti.

        Altınordu içesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Melet Irmağı'nın kenarındaki barakada arkadaşıyla oturan Ali Dursun (63), henüz bilinmeyen nedenle suya düştü.

        Arkadaşı tarafından ırmaktan çıkarılan Dursun için olay yerine 112 Acil Servis ekibi istendi.

        Ekibin yaptığı incelemede Dursun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ali Dursun'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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