Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Mesleki Eğitim Sektör Buluşması'nda konuştu: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, "Biz çocuklarımızı 'ara eleman', 'aranan eleman' gibi kavramlarla tanımlamıyoruz. Bunu da kullanmıyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız hem kanun gereği hem de bu ülkenin hayalleri itibarıyla bir girişimci olarak yetişecek." dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, "Biz çocuklarımızı 'ara eleman', 'aranan eleman' gibi kavramlarla tanımlamıyoruz. Bunu da kullanmıyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız hem kanun gereği hem de bu ülkenin hayalleri itibarıyla bir girişimci olarak yetişecek." dedi.

Şamlıoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenen "Mesleki Eğitim Sektör Buluşması"nda, mesleki eğitimle ilgili önemli bir algı sorunu oluştuğunu söyledi.

Türkiye'de, 28 Şubat sürecinin, sadece imam hatip okullarını hedef almakla kalmadığını belirten Şamlıoğlu, şöyle devam etti:

"28 Şubatçı zihin çok akıllıca, onlar açısından çok akıllıca, Türkiye'nin üretim kabiliyetini hedef almıştı, yani mesleki eğitimi hedef almıştı. O günden bugüne büyük emekler sarf ediliyor. AK Parti hükümetleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Başbakanlığı döneminde başlayıp bakanlarımızın gayretleriyle mesleki eğitim mevzusunda bir yere kadar geldik. Ama olmamız gereken yerde hala değiliz. Bu vesileyle mesleki eğitimle ilgili yeni bir şey yapacaksanız, ilk etapta algıyı tamir etmeniz gerekiyor. Burayı tamir etmekle ilgili politikaları hayata geçirmeniz gerekiyor."

Kemal Şamlıoğlu, eğitim sisteminde uzun zamandır sınav odaklı bir yaklaşımın, mesleki eğitimi sürekli arkaya ittiğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir mevzuyu sınav odaklı algılarsanız ve öğrencinin akademik başarısı üzerinden bir başarı sistematiği kurarsanız mesleki eğitim, emek, alın teri kaçınılmaz olarak arkaya itiliyor. Halbuki Türkiye'nin, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, mesleki eğitimin ehemmiyeti, çok önemli bir hal alıyor. Nedir o? 250 milyar dolar civarında dış ihracatı olan bir ülkenin, ana taşıyıcı unsurlarından bir tanesi şüphesiz mesleki eğitime yapmış olduğu yatırımlar ve mesleki eğitimdeki vizyon ve kalkış noktalarıdır."

Mesleki eğitimle ilgili okul, atölye ve laboratuvarların birkaç yılda eskidiğine işaret eden Şamlıoğlu, "Bu vesileyle baktık gördük ki sabah akşam bu işi yapsanız da olmuyor. O zaman başka bir şey yapalım. Başta Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde işletmelerimizi okul olarak görelim. Belli yeterlilikleri olan işletmelerimizin içinde okul açacağız. Biz buna sektör içi okul diyoruz. Yani öğretmen arkadaşlarımız o işletme içerisinde olacak. Öğrencilerimiz sektörle birlikte hem teorik eğitimlerini alacaklar hem de üretimin içerisinde olacaklar." diye konuştu.

Şamlıoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Biz, çocuklarımızı 'ara eleman', 'aranan eleman' gibi kavramlarla tanımlamıyoruz. Bunu da kullanmıyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız hem kanun gereği hem de bu ülkenin hayalleri itibarıyla bir girişimci olarak yetişecek. Yine üniversitelerimizin destekleriyle, ön lisans programlarıyla, kurduğumuz ilişkilerle tekniker olarak yetişecekler. Bu çocuklarımız yarın işteki o tecrübeleri ile gidip kendi iş yerlerini açacaklar ve işveren haline gelecekler. Meslek erbabı olacaklar ve bu ülkenin kutlu yürüyüşüne hizmet edecekler."

Kemal Şamlıoğlu, "Bugün için çocuklarımızın sadece mesleki eğitimde değil, Gazze'de, Filistin'de yaşanan olaylarda bir tarafı kanamıyorsa bir sorun var demektir. Bizim üreten kardeşlerimizin, bütün dünyanın her tarafında olmakla ilgili, üretmekle ilgili, memleketine ve milletine hizmet vermekle ilgili ve sadece kendisi için de değil, ahlaklı bir esnaf, ahlaklı bir işveren olmasıyla ilgili, yan komşusunun da ne kadar kazandığını hesap edercesine, onun hukukunu da koruyan bir iş ahlakını, sistem ahlakını inşa etmekle ilgili görevlerimiz var. Bu vesileyle kalkış noktamız Allah'ın izni ile mesleki eğitimdir." ifadesini kullandı.

Mesleki eğitim algısını düzeltme noktasında temel bazı sorunların bulunduğuna dikkati çeken Şamlıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ekonomik büyümesine, iş gücüne, gençlerin alın teriyle, helal paralarıyla yeni bir sistematiği hayat formasyonu olarak da ortaya koyup, bütün dünyanın anlatacağı yeni bir modeli hayata geçireceğiz. Kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımız var. Bu algıyı, olguyu çevireceğiz. Millet olarak hep birlikte inşallah sadece kendi topraklarımızda değil, başta Türki Cumhuriyetler, Balkanlar olmak üzere, İslam coğrafyasında ve bütün insanlığın hayrına, mesleki eğitimdeki imkanlarımızı öne çıkartacağız."

Programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Ordu TSO Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ve sektör temsilcileri katıldı.