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        Ordu'da kablo hırsızlığına 4 tutuklama

        ORDU'dakablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:19 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:20
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        Ordu'da kablo hırsızlığına 4 tutuklama
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        ORDU'dakablo hırsızlığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye ilçesi İnkur Mahallesi'nde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına yönelik gelen ihbar üzerine yaptığı incelemede, toplam 400 metre uzunluğundaki kablonun çalındığını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma başlattı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.K.T. (35), M.T. (35), M.T.K. (30) ve E.K. (26) olduğunu belirledi. 4 şüpheli operasyonla yakalanırken, ev ve üzerlerinde yapılan aramada; suçta kullanıldığı tespit edilen 5 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 18 adet fişek ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülüp, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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