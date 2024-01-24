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        Ordu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:26 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:32
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        Ordu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İlçenin İnkur Mahallesi'nde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheliler Y.K.T. (35), M.T. (35), M.T.K. (30) ve E.K. (26), evlerinde gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 cep telefonu, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 18 mermi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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