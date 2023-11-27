Osmaniye'de çekici üzerinde taşınan araçta 75 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu

Osmaniye'de çekicinin üzerinde taşınan otomobilde 75 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında, üzerinde arızalı süsü verilmiş bir otomobil bulunan çekiciyi durdurdu.

Narkotik köpeği yardımıyla otomobilde yapılan aramada 75 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polis, çekicinin şoförü ile araçlarda bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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