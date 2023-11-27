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        Osmaniye'de çekici üzerinde taşınan araçta 75 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu

        Osmaniye'de çekicinin üzerinde taşınan otomobilde 75 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:00 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:03
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        Osmaniye'de çekici üzerinde taşınan araçta 75 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu bulundu
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        Osmaniye'de çekicinin üzerinde taşınan otomobilde 75 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında, üzerinde arızalı süsü verilmiş bir otomobil bulunan çekiciyi durdurdu.

        Narkotik köpeği yardımıyla otomobilde yapılan aramada 75 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Polis, çekicinin şoförü ile araçlarda bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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