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        Osmaniye'de kargo kamyonunda 48 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu yakalandı

        Osmaniye'de kargo kamyonunda 48 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:00 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:09
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        Osmaniye'de kargo kamyonunda 48 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu yakalandı
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        Osmaniye'de kargo kamyonunda 48 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda Diyarbakır'dan Adana'ya giden A.E. idaresindeki bir kargo firmasına ait kamyonu durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 48 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Sürücü ile yanında bulunan M.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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