6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde ailesini kaybeden Nil'e babaannesi sahip çıktı

MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde annesini, babasını ve iki kardeşini kaybeden 7 yaşındaki Nil, babaannesi Havva Karabacak ile yaşamını sürdürüyor.



Havva Karabacak, Suriye'daki iç savaş nedeniyle eşi Sabit ve oğlu Ahmet Karabacak ile 2012 yılında Bayırbucak bölgesinden Türkiye'ye sığınarak Osmaniye'ye yerleşti.



Savaşta yaşadığı acıları Türkiye'de unutmaya çalışan Karabacak, yıllar içerisinde oğlunu da evlendirdi.



Karabacak'ın oğlu, gelini ve 3 torunuyla yaşadığı güzel günler, 6 Şubat 2023'teki depremlerle acıya dönüştü.



Depremde Rahime Hatun Mahallesi'nde 5 katlı binanın yıkılması sonucu Karabacak'ın oğlunun ailesiyle yaşadığı bina yıkıldı.



Karabacak'ın oğlu Ahmet, gelini Suheyna ve torunları Ömer ve Faruk'un cansız bedenleri çıkarılan enkazdan, diğer torunu Nil ise yaralı olarak kurtarıldı.



Oğlunu, gelinini ve 2 torununu kaybeden 64 yaşındaki Karabacak, onlardan geriye kalan Nil ile yaşama tutunuyor.



Havva Karabacak, AA muhabirine, oğlunun emaneti torununa en iyi şekilde bakmaya çalıştığını söyledi.



Nil'i mutlu edebilmek için çabaladığını anlatan Karabacak, "Benim oğlumun çocuğu, torunum dedim, kimseye vermedim. Aramız çok iyi, okula götürür getiririm onu. Oyunlar oynarız. Beraber yaşayıp gidiyoruz." ifadesini kullandı.

