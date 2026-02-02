Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Osmaniye'de 195 bin 200 depremzedeye psikososyal destek sağlandı

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de 6 Şubat 2023'deki depremlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 195 bin 200 afetzedeye psikososyal destekte bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:08 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Osmaniye'de 195 bin 200 depremzedeye psikososyal destek sağlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'de 6 Şubat 2023'deki depremlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, 195 bin 200 afetzedeye psikososyal destekte bulundu.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce afetin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Hane ziyaretlerini aralıksız sürdüren ekipler, depremin izlerinin silinebilmesi için afetzedelerin yanında yer alıyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin hemen ardından başladıkları saha faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

        Ekiplerinin bugüne kadar toplam 38 bin 815 hane ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Nacar, "Bu ziyaretlerde toplamda 195 bin 200 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. Sahada görev yapan 238 çalışanımızla beraber 740 personel, psikolojik ilk yardım, bireysel ve grup görüşmeleriyle çocuk ve ailelere yönelik sosyal iyileştirme hizmetlerimizi aralıksız sürdürmüştür." diye konuştu.

        Nacar, çalışmalarda 14 bin 107 depremzedenin ayni ve nakdi yardım yapılması için koruyucu ve önleyici destek hizmetlerine yönlendirmesinin yapıldığını da ifade etti.

        Afetten etkilenen vatandaşlara yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Nacar, şöyle konuştu:

        "6 bin 860 kişiyi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, 7 bin 45 kişiyi sağlık, beslenme ve tahliye hizmetlerine yönlendirdik. 818 evde tedavi gören vatandaşımızla iletişime geçerek ihtiyaçlarını yeniden belirledik. 22 ebeveyn kayıplı çocuk 103 haneye de sosyo ekonomik destek sağlamaya çalıştık. Barınma ihtiyacı olan 45 kişinin sorununu tamamen çözdük. Afetin ilk gününden itibaren sorunları düzenli bir şekilde takip edip çözmeye, ailenin bütünlüğünün korunması ve güçlenmesi yönünden temel yaklaşımlarımıza devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        Bir bebeğe daha darp tespiti! Hemşire değil canavar!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Belediye otobüsüne ateş açan uzman çavuşa 3 suçtan dava!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        Polise destek için komando da gitti! 2. raund: 11 yaralı!
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        2026 iyi başlamadı
        2026 iyi başlamadı
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Antalya'da büyük enkaz! Hortum sonrası su çekilmedi!
        Antalya'da büyük enkaz! Hortum sonrası su çekilmedi!
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına
        52 sarı, 1 turuncu alarm! Sağanak, kar yağışı ve fırtına

        Benzer Haberler

        Milli parka 'tırmanış bahçesi'
        Milli parka 'tırmanış bahçesi'
        OMDER'de 4'üncü olağan genel kurul yapıldı
        OMDER'de 4'üncü olağan genel kurul yapıldı
        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: "Nasıl ki DEAŞ Arapların temsilcisi değilse, oradak...
        AK Parti Sözcüsü Çelik: "Nasıl ki DEAŞ Arapların temsilcisi değilse, oradak...
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Osmaniye'de Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplan...
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Osmaniye'de Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplan...