        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 09:52 Güncelleme: 02.02.2026 - 09:52
        Osmaniye merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığını belirlediği şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

        Osmaniye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfada'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu şüpheliler B.A. (30), T.M. (39) ve A.E'yi (38) gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

