        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Haberleri

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tanışan çift Osmaniye'de düğün yaptı

        Osmaniyeli Hüseyin Çoban, iş amaçlı seyahat ettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tanıştığı kadınla Kadirli ilçesinde dünyaevine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:52 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:52
        Bir şirkette çalışmak için 3 yıl önce Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden 29 yaşındaki Çoban, 27 yaşındaki Arianna Lufutu ile tanıştı.

        Arkadaşlıklarını ilerleten çift, evlilik kararı aldı.

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaptıkları düğünün ardından Çoban ile Kadirli ilçesine giden Lufutu, İlçe Müftülüğü'nde gerçekleştirilen ihtida merasimiyle Müslüman olup Meryem Amine Çoban adını aldı.

        Kadirli Öğretmenevi'nde düzenlenen ikinci düğünlerinde pasta kesen çift, mutluluklarını paylaştıkları yakınlarıyla dans etti, halay çekti.

        - "Annesi Müslüman olduğu için Arianna da Müslüman olmayı seçti"

        Hüseyin Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin ailesinin rızasıyla Türkiye'ye taşındığını söyledi.

        Eşinin Müslümanlığı seçmesinden gurur duyduğunu dile getiren Çoban, "Annesi Müslüman olduğu için Arianna da Müslüman olmayı seçti. Önce Afrika'da sonra Türkiye'de düğün yaptık. İnşallah bir ömür Türkiye'de birlikte yaşayacağız." dedi.

        Meryem Amine Çoban da "Çok mutluyum. Hüseyin'i ve ailesini çok seviyorum." ifadesini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

