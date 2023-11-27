OSMANİYE´DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI SAVRUN ÇAYI TAŞTI OSMANİYE´ninKadirli ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinden geçen Savrun Çayı taştı. Bazı tarım arazileri sular altında kalırken itfaiye ekipleri ve jandarma taşkın olan bölgelerde çalışma başlattı.

OSMANİYE´ninKadirli ilçesinde etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinden geçen Savrun Çayı taştı. Bazı tarım arazileri sular altında kalırken itfaiye ekipleri ve jandarma taşkın olan bölgelerde çalışma başlattı.

Kadirli ilçesinde iki gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle merkezden geçen Savrun Çayının debisi yükselerek taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle oluşan sel sularının etkisiyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Taşkın olan bölgelerde itfaiye ekipleri ve jandarma suyun tahliyesi için çalışmalara başladı. Yetkililer, vatandaşlara Savrun Çayı´nın çevresine yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Savrun Çayı'ndaki şiddetli akıntı

- Ekiplerin inceleme yapması

- Genel ve detay görüntüler

DHA-Gündem - Türkiye-Osmaniye / Kadirli - Efendi ERKAYIRAN

2023-11-27 01:05:18