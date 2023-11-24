Osmaniye'de depremde ölen öğretmen mezarı başında anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye'deki evinde yaşamını yitiren öğretmen Erdoğan Hınıslı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

Hınıslı'nın görev yaptığı Şehit Tayfun Doğan İlkokulu Müdürü Hasan Tahsin Ersoy ile öğretmen ve öğrencileri, Asri Mezarlık'taki merhum öğretmenin kabrini ziyaret etti.

Depremde hayatını kaybeden öğretmenin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Öğrenci ve öğretmenlerin mezara çiçek bıraktığı programda duygusal anlar yaşandı.

Erdoğan Hınıslı'nın eşi Hülya Hınıslı, gazetecilere, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne buruk bir şekilde girdiklerini söyledi.

Depreme, oturdukları Bilge Sitesi'nin 4'üncü katındaki evlerinde yakalandıklarını anlatan Hınıslı, eşinin vefat ettiği depremde kendisinin de yaralandığını belirtti.

Tedavisinin ardından eylül ayında göreve başladığını ve eşinin sınıfındaki öğrencileri şimdi kendisinin okuttuğunu aktaran Hınıslı, "İlk defa Öğretmenler Günü'nde ayrıyız. Çocukları çok severdi. Onun sınıfını ben devraldım. 4'üncü sınıfa kadar inşallah ben okutacağım. Onlar bana Erdoğan'ın emaneti." dedi.

Öğrencilerden Ferdi Tülüceoğlu da depremde hayatını kaybeden öğretmenleri Erdoğan Hınıslı'nın kimseyi kırmayan çok iyi biri olduğunu anlattı.

Öğrenci Maria Karamusa da öğretmenini kaybettiği için üzgün olduğunu kaydetti.