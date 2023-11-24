Osmaniye'de aranan hükümlülere yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan 6 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin yakalanması için 20-23 Kasım'da çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerce oluşturulan uygulama noktalarında yapılan armalar ve düzenlenen operasyonlarda Z.Y, B.E, H.A, M.T, İ.T. ve A.A.G. yakalandı.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 198 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 hükümlü cezaevine gönderildi.