Osmaniye'de aranan hükümlülere yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı
Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan 6 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan 6 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin yakalanması için 20-23 Kasım'da çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerce oluşturulan uygulama noktalarında yapılan armalar ve düzenlenen operasyonlarda Z.Y, B.E, H.A, M.T, İ.T. ve A.A.G. yakalandı.
Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 198 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 hükümlü cezaevine gönderildi.
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