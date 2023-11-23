Hafif ticari araçta çıkan yangını esnaf söndürdü

OSMANİYE´ninToprakkale ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçtaki yangını, çevredeki esnaf söndürdü.

Osmaniye'den Adana yönüne giden sürücü, Toprakkale ilçesi Atatürk Caddesi'ne geldiğinde motor bölümünden duman çıktığını görünce, hafif ticari aracını yol kenarına çekti. Durumu fark eden esnaf, iş yerindeki yangın tüplerini getirerek aracı saran alevlere müdahale etti. Yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması yaptı.

İş yerindeki yangın tüpleriyle olay yerine gelerek sürücüye yardımcı olan esnaf Ali Mantar, "Yol kenarında bir araçtan dumanlar yükseldiğini gördük. Hararet yapmış zannettik. Daha sonra alevler yükselmeye başlayınca yangın tüpleri ile hızlıca olay yerine koştuk. Yangını büyümeden söndürdük" dedi.

Araçta yangın nedeniyle büyük çapta zarar oluşurken, soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı.