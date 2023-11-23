Osmaniye'de aranan hükümlülere yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

Osmaniye'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan 6 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlülerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda 1'i kadın 6 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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