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        Osmaniye'de ehliyet sınavına girecek adayın üzerinde kopya düzeneği bulundu

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ehliyet sınavına girecek adayın üzerinde kopya düzeneği tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:30
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        Osmaniye'de ehliyet sınavına girecek adayın üzerinde kopya düzeneği bulundu
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ehliyet sınavına girecek adayın üzerinde kopya düzeneği tespit edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi'nde ehliyet sınavına giren A.Y'nin (43) üst aramasını yaptı.

        Aramada, şüphelinin vücuduna sarılı kamera, modem ve sesli iletişim kurulabilen kopya düzeneği bulunduğu belirlendi.

        Ekipler, A.Y'yi gözaltına aldı.

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